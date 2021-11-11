Ordu'da yaylalar beyaza büründü

ORDU'da etkili olan sağanak ve rüzgar yerini Kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimdeki yaylalar kar ile birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

Kentte soğuk hava dalgası kendisini hissettirmeye başladı. 2 gündür etkili olan sağanak ve rüzgar, yerini kar yağışına bıraktı. Dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla sabaha karşı süren kar yağışı ile birlikte Akkuş ve Kabadüz ilçelerindeki yaylalar ve obalar beyaza büründü, seyirlik manzaralar oluştu.