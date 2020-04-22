Ordu'da yaylalar beyaza büründü Ordu'nun yüksek kesimli ilçeleri ve yaylaları yağan karla beyaza büründü.

Ordu'nun yüksek kesimli ilçeleri ve yaylaları yağan karla beyaza büründü.

Ordu'da kent merkezinde sağanak görülürken, yüksek kesimli ilçeler ve yaylalarda kar etkili oldu.

Aybastı ilçesine bağlı bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası ile Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası beyaz örtüyle kaplandı.

Karla birlikte yaylalarda kartpostallık görüntüler oluştu.

Kaynak: AA