Ordu'da yaylalar beyaza büründü
Ordu'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle başlayan kar yağışı yaylaları beyaza bürüdü.
01.04.2020 13:46 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:20
Ordu'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle başlayan kar yağışı yaylaları beyaza bürüdü.
Gece yarısı hava sıcaklığının düşmesiyle sahil kesiminde yağmur etkili olurken yüksek kesimlerde ise yağmur yerini kara bıraktı.
Kar yağışıyla 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası ve bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası beyaz örtüyle kaplandı.
Karla birlikte yaylalarda kartpostallık görüntüler oluştu.
Kaynak: AA