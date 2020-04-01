Ordu'da yaylalar beyaza büründü Ordu'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle başlayan kar yağışı yaylaları beyaza bürüdü.

Ordu'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle başlayan kar yağışı yaylaları beyaza bürüdü.

Gece yarısı hava sıcaklığının düşmesiyle sahil kesiminde yağmur etkili olurken yüksek kesimlerde ise yağmur yerini kara bıraktı.

Kar yağışıyla 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası ve bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası beyaz örtüyle kaplandı.

Karla birlikte yaylalarda kartpostallık görüntüler oluştu.

Kaynak: AA