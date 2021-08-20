Ordu'da yayladaki dar yolda sıkışarak havasız kalan 122 koyun telef oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ordu'da yayladaki dar yolda sıkışarak havasız kalan 122 koyun telef oldu

Ordu'da yayladaki dar yolda sıkışarak havasız kalan 122 koyun telef oldu
Anadolu Ajansı / Hayati Akçay - Haberler | Güncel

Ordu'nun Kabataş ilçesindeki yaylada dar yolda sıkışan 122 koyun telef oldu.

Ordu'nun Kabataş ilçesindeki yaylada dar yolda sıkışan 122 koyun telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Fikri Sütçü, 122 koyununu otlatmak için ilçeye bağlı Hoşkadem Yaylası'na getirdi.

Meraya giden dar toprak yola giren koyunlar, yolun kapalı olması nedeniyle sıkıştı. Geri dönemeyen ve birbirini sıkıştıran 122 koyun, havasızlık sonucu telef oldu.

Hayvanların sahibi Sütçü'nün ihbarı üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgeye giderek konuya ilişkin inceleme başlattı.

Fikri Sütçü, AA muhabirine, koyunlarının tamamını kaybettiğini ve ailesinden birini kaybetmiş kadar üzüldüğünü söyledi.

Başına böyle bir şeyin ilk defa geldiğini belirten Sütçü, yetkililerden destek istedi.

Ordu'da yayladaki dar yolda sıkışarak havasız kalan 122 koyun telef oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mevlüt Çavuşoğlu Jens Stoltenberg Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Yener Yıldız Tilbe Davut Güloğlu Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Burak Elmas Rıza Çalımbay Enner Valencia Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Ordu'da yayladaki dar yolda sıkışarak havasız kalan 122 koyun telef oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 15:50:30. #1.14#

title