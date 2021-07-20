Ordu'da yaşlılara bayram sürprizi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ordu'da yaşlılara bayram sürprizi

İhlas Haber Ajansı / Metin Akyürek - Haberler | Yaşam

Ordu'da yaşlılara bayram sürprizi Ordu'da Kurban Bayramı'nda da hayattan kıdem almış çınarlar yalnız bırakılmadı.

Ordu'da yaşlılara bayram sürprizi

ORDU - Ordu'da Kurban Bayramı'nda da hayattan kıdem almış çınarlar yalnız bırakılmadı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 18 yıl önce eşini kaybeden çocukları da başka şehirlerde yaşaması sebebiyle yalnız yaşayan Kemal Kovancı ile eşinin sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine hastaneye yatırılan ve hiç çocuğu olmayan Şahin Keskin'in bayramı buruk geçirmemesi için harekete geçti. Ellerinde hediyelerle ulu çınarların kapısını çalan ekipler, yaptıkları küçük sürprizlerle onların yüzlerini güldürdü.

Eşiyle birlikte fotoğrafı tasarlandı

İlk ziyaret hastalığı dolayısıyla tedavi amaçlı eşini hastaneye gönderen Şahin Keskin'e gerçekleştirildi. Çocuğu da olmayan Şahin Amcanın eşiyle birlikte hiç fotoğrafı olmadığını öğrenen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, özel bir fotoğraf tasarlayarak kendisine hediye etti. Sürpriz karşısında duygulanan Şahin Keskin gözyaşlarıyla mutluluğunu gizleyemedi.

Uzaktaki çocuklarıyla görüntülü konuşturuldu

Ekiplerin ikinci durağı ise 18 yıl önce eşi vefat ettikten sonra çocuklarının da uzak şehirlerde yaşaması ile yalnız kalan Kemal Kovancı'ya oldu. Çocuklarına ve torunlarına özlem duyan Kemal Amca'nın hasretini gidermek için Büyükşehir Belediyesi ekipleri çocuklarına ulaşarak onlarla görüntülü konuşmasını sağladı. Bir nebzede olsun hasreti dinen Kemal Amca ekiplere teşekkür etti.

" Onların yüzlerinin gülümsemesi yeter"

Vatandaşın yüzündeki gülümsemenin sebebi olduğu bilmenin mutluluğuyla daha gayretli çalıştıklarını söyleyen Seyfettin Bilkay, "Her zaman olduğu gibi bayramda da yalnız yaşayan yaşlılarımızı unutmadık" dedi.

Daire Başkanı Bilkay şöyle konuştu:

"Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatlarıyla yaşlılarımızı her zaman olduğu gibi bu bayramda da yalnız bırakmadık. Ellerimizde hediyelerle kapılarını çalarak hoş sohbetler ettik. Şahin Amcamızın eşiyle hiç fotoğrafı olmadığını öğrendik ve ikisini yan yana olacak şekilde fotoğrafını tasarlayarak kendisine hediye ettik. Onun gözlerindeki mutluluk bize yetti. Daha sonrasında eşini kaybetmiş tek başına yaşayan Kemal Amcamıza misafir olduk. Bu bayramda biz yanında olsak da çocuklarıyla da hasret gidermesi için onları görüntülü arayarak konuşmasını sağladık. Her iki amcamızda bizi dualarla uğurladı. Sayın Başkanımız Hilmi Güler'e teşekkürlerini ilettiler. Onların yüzlerindeki gülümsemeye sebep olmak bizleri işlerimizde daha gayretli kılıyor"

Ordu'da yaşlılara bayram sürprizi
Ordu'da yaşlılara bayram sürprizi
Ordu'da yaşlılara bayram sürprizi
Ordu'da yaşlılara bayram sürprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Metin Akyürek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Demir Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Yıldız Tilbe Erkan Petekkaya
Spor Aytaç Kara Fatih Terim Metin Oktay Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ordu'da yaşlılara bayram sürprizi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.07.2021 15:03:53. #1.13#

title