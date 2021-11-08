Vali Sonel, "60 Yaş ve Üzeri Vatandaşlarımız 3. Doz Aşılarını Mutlaka Yaptırsınlar"

ORDU (Habermetre) - Her hafta Pazartesi günleri yapılan Covid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı, bugün de Vali Tuncay Sonel'in başkanlığında gerçekleştirildi. Valilik Toplantı Salonunda yapılan Covid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısına, Perşembe Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Vekili Levent Yetgin, İlçe Kaymakamları video konferans yoluyla, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın katıldı. Covid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısının başlangıcında, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın tarafından bir sunum yapıldı. Dr. Fatih Aydın, Covid-19 Pandemisi Değerlendirme sunumunda, haftalık yeni vaka sayıları, aktif vaka sayıları, ilçelerimizin günlük yeni vaka sayıları, hastane kapasitesi doluluk verileri, yoğun bakım doluluk oranı, ilçelere göre vaka başı temaslı sayıları, haftalık denetim verileri, çağrı merkezi verileri, aşı bilgileri, aşı sayıları, açıklanan hedef nüfusa göre aşılama oranı ile ilgili Ordu'nun Koronavirüs tablosuna ilişkin detaylı bilgilendirmede bulundu ve alınması gereken tedbirlere ilişkin görüş ve önerileri dile getirdi. Toplantıda, Ordu'daki vaka artışlarıyla ilgili Vali Tuncay Sonel'e bilgi veren İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, "İlimizin yaş gruplarına göre vaka dağılımı istatistiğine baktığımızda 10-19 yaş arasında vaka sayılarında bir yoğunluk yaşandığını görüyoruz. Bunun yanında 60 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan 3. doz aşılarını yaptırmayanların oranı yüksek. Pozitif vakaların ve onların temaslılarının izole olmaları ve karantina altında olmaları gerekirken, buna uymadıklarını gözlemliyoruz. Bu belirtmiş olduğumuz nedenlerden dolayı da ilimizdeki aktif vaka sayısı yüksek çıkıyor. Vaka sayılarının azaltılmasına yönelik tedbirlerimizi alıyoruz. Covid-19 salgınından dolayı vefat edenlerin büyük çoğunluğunun 60 yaş üzeri vatandaşlarımız olduğunu görüyoruz. Onun için 60 yaş üzeri vatandaşlarımızın mutlaka 3. doz aşılarını olmalarını istiyoruz. Diğer taraftan vaka yoğunluğunun olduğu ve taşıyıcı durumda olan 12 yaş ve üzeri gençlerimizin de aşılarını mutlaka yaptırmalarını istiyoruz. Bu salgından korunmanın tek bilimsel gerçeği aşıdır. Aynı zamanda bireysel koruyucu tedbirleri de elden bırakmamalıyız. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka uymalıyız" dedi. Bu hafta 60 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın 3. doz aşılarını yaptırmaları, 12 yaş ve üzerindeki gençlerin de aşılanmaları konusunda yoğunlaşılmasını isteyen Vali Tuncay Sonel, "18 yaş ve üzeri nüfusun en 2 doz aşılanmasında, %83. 44'lük oranla Türkiye birinciliğimizi sürdürüyoruz. Bu sevindirici ve bizleri mutlu eden bir durum. Aşılama çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ancak, aynı başarıyı aktif vaka sayılarını azaltmada da göstermeliyiz. Bunun için mülki idare amirleri olarak bizler de yarından itibaren sahada olacağız. Vatandaşlarımıza, esnaflarımıza, şoförlerimize pandeminin devam ettiğini, tedbirleri elden bırakmamak gerektiğini, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini hatırlatacağız. Özellikle yaşlılarımızı korumalıyız. Çünkü, onlar pandemiden daha çok etkileniyorlar. Onların 3. Doz aşılarını mutlaka yaptırmalıyız. Gençlerimiz de taşıyıcı durumda olduklarından onlarda kendilerini ve sevdiklerini bu illetten korumaları için mutlaka aşı olmalılar. Ordulu hemşerilerimize, pandemiye alınan tedbirlere riayet etmeleri ve aşı konusunda gösterdikleri duyarlılık ve hassasiyetten dolayı hasseten teşekkür ediyorum. Aynı hassasiyeti devam ettirmelerini istirham ediyorum" diye konuştu. Toplantıya katılan İlçe Kaymakamları ve kurum müdürleri Covid-19 Pandemisi ile ilgili yürütülen çalışmalar ve yapılması gerekenler konusunda görüş, düşünce ve önerilerini dile getirdiler.

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