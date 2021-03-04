Ordu'da yaşlı çiftin evinden hırsızlık yapan iki zanlı yakalandı
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Ordu'da yaşlı çiftin evinden hırsızlık yapan iki zanlı yakalandı

04.03.2021 22:05 | Son Güncelleme: 04.03.2021 22:08
Ordu'da yaşlı çiftin evinden hırsızlık yapan iki zanlı yakalandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşlı çiftin evinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla aranan iki kişi gözaltına alındı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşlı çiftin evinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla aranan iki kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bucak Mahallesi'nde yaşayan bir yaşlı çiftin evinden hırsızlık yapıldığı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturmayı genişletti.

Yapılan çalışma sonrası çiftin evinden hırsızlık yapan kişilerin B.K ile T.K olduğu belirlendi. Ekipler şüphelilerden birini ikamet ettiği evinde, diğerini ise kaldığı otelde yakaladı.

Emniyette sorgusu tamamlanan iki zanlı daha sonra Ordu Adliyesine sevk edildi. İki zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan zanlıların evden çaldıkları belirlenen altın küpe, 1 reşat küpe, 2 yarım altın, 7 gram altın, 1 taşlı yüzük, 1 beş gramlık altın, 9 çeyrek altın, 500 lira ile 695 avro ekiplerce ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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