Ordu'da yaşlı adam bahçede ölü bulundu
Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşlı adamın cesedi ırmak kenarında bulundu.
Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşlı adamın cesedi ırmak kenarında bulundu.
Alınan bilgiye göre, dün ilçeye bağlı Saraycık Mahallesi'ndeki fındık bahçesine giden 78 yaşındaki Abdullah Güney'den haber alamayan yakınları durumu komşularına bildirdi.
Abdullah Güney'i aramaya çıkan mahalle sakinleri, yaşlı adamın cesedini ırmak kenarında buldu.
Güney'in cesedi, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.