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Ordu'da yaşlı adam bahçede ölü bulundu

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşlı adamın cesedi ırmak kenarında bulundu.

19.02.2020 11:32 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:32
Ordu'da yaşlı adam bahçede ölü bulundu

'nun ilçesinde yaşlı adamın cesedi ırmak kenarında bulundu.

Alınan bilgiye göre, dün ilçeye bağlı Mahallesi'ndeki fındık bahçesine giden 78 yaşındaki Abdullah Güney'den alamayan yakınları durumu komşularına bildirdi.

Abdullah Güney'i aramaya çıkan mahalle sakinleri, yaşlı adamın cesedini ırmak kenarında buldu.

Güney'in cesedi, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA
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