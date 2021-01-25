Ordu'da yaşayan engelli çiftin rampa talebi karşılandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşayan ve evlerinden çıkarken zorluk yaşayan engelli çiftin rampa talebini belediye ekipleri yerine getirdi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşayan ve evlerinden çıkarken zorluk yaşayan engelli çiftin rampa talebini belediye ekipleri yerine getirdi.

İlçeye bağlı Öceli Mahallesi'nde yaşayan bedensel engelli Sultan ve Tarık Atasever çifti, evlerinin önüne rampa yapılması için Altınordu Belediyesine başvurdu.

Çiftin talebine kayıtsız kalmayan belediye, evin önüne 7 metre uzunluğunda beton rampa yaptı. Engelli rampası sayesinde her gün karşılaştıkları sorundan kurtulan çift, büyük mutluluk yaşadı.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, gazetecilere yaptığı açıklamada, engelli bireylerin her türlü talebini karşılamaya özen gösterdiklerini söyledi.

Tören, engelli çiftin talebini kısa sürede yerine getirdiklerini ifade ederek, "Engelli dostu şehir anlayışıyla çıktığımız bu yolda onların hayatlarını kolaylaştırmak ve önlerindeki engelleri kaldırabilmek için özveriyle çalışıyoruz. Engelli kardeşlerimizin yüzlerindeki tebessümün vesilesi olabilmek adına çalışmalarımız artarak devam edecek." diye konuştu.

Sultan ve Tarık Atasever çifti de Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'e desteğinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay