Ordu'da yasa dışı silaha geçit yok: 5 gözaltı
Ordu'nun Altınordu ilçesinde yasa dışı silah imal ve ticaretine yönelik yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
18.06.2020 11:54 | Son Güncelleme: 18.06.2020 12:30
Ordu'nun Altınordu ilçesinde yasa dışı silah imal ve ticaretine yönelik yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Ordu İl Jandarma Komutanlığınca yasa dışı silah imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, Altınordu ilçesinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden, 5 şüpheli şahsa ait ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Aramalar sonucunda 1 adet el yapımı ruhsatsız tabanca 2 adet şarjör, 9 adet tabanca fişeği ve silah yapımında kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan 5 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi. - ORDU
Kaynak: İHA