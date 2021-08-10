Ordu'da yarın sağanak bekleniyor

Ordu'da yarın yerel olarak kuvvetli, batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Ordu'da yarın yerel olarak kuvvetli, batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın Ordu'da yerel olarak kuvvetli, batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun