Ordu'da yarın sağanak bekleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ordu'da yarın sağanak bekleniyor

Ordu'da yarın sağanak bekleniyor
Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Güncel

Ordu'da yarın yerel olarak kuvvetli, batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Ordu'da yarın yerel olarak kuvvetli, batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın Ordu'da yerel olarak kuvvetli, batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

Günlerdir kavurucu sıcakların yaşandığı İstanbul'da çarşamba günü yağışlar etkili olacak
Günlerdir kavurucu sıcakların yaşandığı İstanbul'da çarşamba günü yağışlar etkili olacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Gülben Ergen Yonca Evcimik Mohammed Al Saloussi
Spor Mesut Özil Caner Erkin Burak Yılmaz Rıza Kayaalp Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ordu'da yarın sağanak bekleniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 16:32:13. #1.14#

title