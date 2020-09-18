Ordu'da yarım asırlık "Karadeniz Tiyatrosu" yeni sezona hazırlanıyor
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Ordu'da yarım asırlık "Karadeniz Tiyatrosu" yeni sezona hazırlanıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu (OBBKT), 2020-2021 sezonunun hazırlıklarına devam ediyor.

Ordu'da yarım asırlık
18.09.2020 15:53 | Son Güncelleme: 18.09.2020 15:53

Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu (OBBKT), 2020-2021 sezonunun hazırlıklarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, 56 yıldır perdelerini kapatmayan OBBKT'nin, yeni sezona Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın yazdığı, Ergun Üğlü ve Murat Taşkent'in uyarladığı, yönetmenliğini ise Cemil Gündüz'ün yaptığı "Gulyabani" adlı oyunla damga vurmaya hazırlandığı belirtildi.

Oyunda, Cemil Gündüz, Rıfat Çol, Bülent Öztürk, Bülent Reisoğlu, Emrullah Yazıcı, Ömer Temiz, Yeliz Varol, Yeşim Usta, Gamze Saylan Gündüz ve Nilsu Namlı, rol alacak. Işık tasarımını Zafer Bozdağ, ışık kumandasını İmdat Akyıldız, dekor tasarımını Murat Çavuş ve Cemal Arslan'ın yaptığı oyuna, Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası da destek verecek.

Açıklamada, yönetmen Cemil Gündüz'ün şu ifadelerine yer verildi:

"56 yıldır sahnelerini hiç kapatmayan OBBKT'de tiyatro oynamayı özledik. Yeni sezon hazırlıklarına devam ediyoruz. Ekip olarak yeni oyunumuzun sahnelerini yerleştirmeye başladık. Seyircilerimize güzel bir oyun izletmek istiyoruz. Yaşadığımız zorlu süreç içerisinde bizler seyircilerimizi çok özledik, biliyoruz ki onlar da bizleri çok özledi. Yeni sezonda sahneye koyacağımız birbirinden güzel oyunlarla OBBKT'nin adından bir kez daha söz ettireceğiz. Yeni sezonun tüm tiyatrocu arkadaşlarımıza ve tiyatroseverlere hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA

AA Editörü - Eyüp Elevli
Eyüp Elevli
AA Editörü
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