Ordu'da yaralar sarılıyor

Ordu'da 7 Ağustos Cumartesi akşamı başlayan ve belirli aralıklarla 14 Ağustos Cumartesi akşamına kadar devam eden şiddetli yağışlar sonrası oluşan hasarın yaraları sarılıyor.

Ordu'da 7 Ağustos Cumartesi akşamı başlayan ve belirli aralıklarla 14 Ağustos Cumartesi akşamına kadar devam eden şiddetli yağışlar sonrası oluşan hasarın yaraları sarılıyor. Şiddetli yağışlar süresince toplam 1861 noktaya müdahalede bulunan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, heyelanların meydana geldiği 671 ayrı yerdeki heyelan kaldırma çalışmalarını da tamamladı.

Son yılların en büyük afetlerinden birinin yaşandığı kentte, dere ıslahı, menfez ve yağmur suyu hattı çalışmalarıyla birlikte, toplam 1861 noktaya müdahale edildi. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin, şehir merkezlerinden geçen dere yataklarında aldığı önlemler ise son yılların en büyük afetinin en az zararla atlatılmasını sağladı.

HEYELANLARIN TAMAMI KALDIRILDI

Bölgedeki şiddetli yağışların sona ermesinin ardından Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından, heyelan kaldırma ve hasar tespit çalışmaları başladı. Yapılan incelemelerde 13 ilçede 671 noktada heyelanların meydana geldiği belirlendi. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için harekete geçen ekipler, 671 noktadaki heyelanların tamamına müdahale etti. Heyelan noktalarında ise bakım ve onarım çalışması başlattı.

310 İŞ MAKİNESİ, 420 PERSONEL GÖREV YAPTI

Büyükşehir Belediyesi, şiddetli yağışlar süresince 310 iş makinesi ve 420 personel ile şehir merkezlerinde ve kırsal mahallelerde etkin bir çalışma yürüttü. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler liderliğinde yapılan koordineli çalışmalar sonrası, son yılların en büyük afetlerinden biri en az zararla atlatılmış oldu.

(Metin Akyürek/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı