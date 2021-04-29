Yapımı süren Durgun Su Sporları Merkezi uluslararası yarışlara ev sahipliği yapacak
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Yapımı süren Durgun Su Sporları Merkezi uluslararası yarışlara ev sahipliği yapacak

Anadolu Ajansı - Haberler | Spor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Gülyalı ilçesinde yapımı devam eden Durgun Su Sporları Merkezi'nin uluslararası yarışlara ev sahipliği yapacağını söyledi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Gülyalı ilçesinde yapımı devam eden Durgun Su Sporları Merkezi'nin uluslararası yarışlara ev sahipliği yapacağını söyledi.

Güler, Ordu-Giresun Havalimanı yanında inşa edilen merkezi ziyaret ederek, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından gazetecilere açıklama yapan Güler, tamamen kendi düşüncelerinin ürünü olarak muazzam bir projeyi şehre, bölgeye, ülkeye ve tüm dünyaya kazandıracaklarını söyledi.

Ordu'da kano, yelken gibi branşlarda uluslararası yarışmaların yapılabileceği bir tesis inşa ettiklerini belirten Güler, "Burası turizm ve deniz sporlarının merkezi olacak. Bu çalışmamız çok yönlü ve fonksiyonlu bir proje. Sadece Ordu'nun değil, çevre illerimizin de direkt yararlanabileceği bir proje olacak. Buradaki çalışmaların tamamlanması için gün sayıyoruz." dedi.

Güler, Durgun Su Sporları Merkezi'nin uluslararası yarışlara ev sahipliği yapacağını da ifade ederek, projenin detaylarına yönelik şu bilgiyi verdi:

"Proje kapsamında toplamda 400 kişilik tribün, 1 protokol locası, 1 foto finish kameralı yarış bitiş gözlem kulesi, 6 portatif yüzer iskele, 100 araçlık izleyici otopark alanı, 20 araçlık sporcu römork otopark alanı, 300 metre kayıkhane, 400 metre satış ve tanıtım alanı, araç ve bisiklet yolu, dere çıkışı üstüne bir geçiş köprüsü ile hakem ve sporcular için konaklama alanı oluşturulacak."

Yapımı süren Durgun Su Sporları Merkezi uluslararası yarışlara ev sahipliği yapacak
Yapımı süren Durgun Su Sporları Merkezi uluslararası yarışlara ev sahipliği yapacak
Yapımı süren Durgun Su Sporları Merkezi uluslararası yarışlara ev sahipliği yapacak
Yapımı süren Durgun Su Sporları Merkezi uluslararası yarışlara ev sahipliği yapacak

Kaynak: Anadolu Ajansı

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