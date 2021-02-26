Ordu'da yapılan kısıtlamalar neler? Ordu koronavirüs yasakları ne?
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Ordu'da yapılan kısıtlamalar neler? Ordu koronavirüs yasakları ne?

26.02.2021 12:01 | Son Güncelleme: 26.02.2021 12:05
Ordu'da yapılan kısıtlamalar neler? Ordu koronavirüs yasakları ne?

Türkiye koronayla mücadele ederken, Bazı illerde dikkat çeken vaka artışlarının yaşanması ise il bazında kararların alınmasına neden oldu. Peki, Ordu koronavirüs yasakları ne? Ordu'da yapılan kısıtlamalar neler?

Türkiye, 1 Mart'ta koronavirüsle mücadelede yeni döneme geçmeye hazırlanıyor. Ülkenin korona tablosuna bakıldığında, bazı şehirlerde vaka sayılarındaki artış durdurulamıyor. İl il her 100 bin kişideki vaka sayısı oranlarının açıklanmasıyla birlikte, 'yerinde karar dönemi' kapsamında il bazında kısıtlama kararları alındı. Ordu'da yapılan kısıtlamalar neler? Ordu koronavirüs yasakları ne?

ORDU'DA YAPILAN KISITLAMALAR NELER?

Ordu Valisi Tuncay Sonel başkanlığında yapılan toplantıda, cenaze namazlarının en fazla 30 kişi ile sınırlandırılması, evlerde toplu olarak bir araya gelinme ve aile içi buluşmalara denetim getirilmesine kadar alınan tedbirlere yenileri eklendi. Mevsim koşulları gereği kar yağışı olduğu için tarımsal faaliyetlerin bulunmadığı gerekçesiyle çiftçi kayıt belgesi olan vatandaşların hayvancılık yapanlar hariç, çiftçilik faaliyeti için köy ve yaylalara çıkmalarına izin verilmemesine karar verildi.

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