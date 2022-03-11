ORDU'DA YANGININDA KAFESTEKİ KUŞLARI İÇİN SEFERBER OLDU

ALTINORDU, ORDU (DHA) - ORDU'nun Altınordu ilçesinde 5 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. İtfaiye ekiplerince evlerinden tahliye edilen bazı vatandaşlar geri dönerek kafesteki kuşlarını kurtardı.

Yangın, sabaha karşı 03.00 sıralarında ilçeye bağlı Şirinevler Mahallesi 723 numaralı sokakta meydana geldi. 5 katlı apartmanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Binadaki vatandaşların yanık kokusu alması üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kendi imkanlarıyla bazı vatandaşlar evlerinden dışarıyı çıkmayı başarırken, evlerinden dışarı çıkamayan vatandaşlar için itfaiye ekipleri seferber oldu. Balkondan itfaiye merdivenleri aracılığıyla dışarı çıkartılan vatandaşlar, korku dolu anlar yaşadı. İtfaiye ekipleri, alevleri söndürerek yangını kısa sürede kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerince evlerinden tahliye edilen bazı vatandaşlar geri dönerek kafesteki kuşlarını kurtardı.