Ordu'da Yangın: 3 Ölü

Ordu'nun Akkuş ilçesinde ahşap evde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ortabölme Mahallesi Tırıllı mevkisinde oğlu ve geliniyle yaşayan Sabri Güneş'e (78) ait tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri ve mahalle sakinleri müdahale etti.

Yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında, Sabri Güneş, oğlu Hasan (53) ve gelini Zahide Güneş (51) yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.