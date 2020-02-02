Ordu'da yangın: 1 ev kül oldu

02.02.2020 18:55 | Son Güncelleme: 02.02.2020 19:01

Ordu'nun Akkuş ilçesinde meydana gelen yangında bir ev kül oldu.



Edinilen bilgiye göre, Akkuş'un Seferli Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki Mustafa Türkoğlu'nun evinin bacasında yangın çıktı. Yangının kısa sürede evin etrafına yayılarak büyüdü. Yangını gören Mustafa Türkoğlu'nun komşuları yaşlı adamı evden son anda kurtardı. Ordu Büyükşehir Belediyesi Akkuş ve Ünye itfaiyelerine haber verilmesi üzerine yangın kısa sürede söndürülürken, ev ise kullanılamaz hale geldi.



Başkan Demirci yanan evi ziyaret etti



Yangın sonrası evi yanan Mustafa Türkoğlu'nu ziyaret eden Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, "Öncelikle Mustafa amcamıza çok geçmiş olsun diliyorum. Bizler kendisine elimizden gelen desteği sağlayacağız. Yaşanan olayda can kaybının olmaması bizler için sevindiricidir. İnşallah Mustafa amcamıza elimizden gelen desteği sağlayarak gerekeni yapacağız" dedi.



Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - ORDU

Kaynak: İHA