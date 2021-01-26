Yanan ahırdaki 9 büyükbaş hayvan telef oldu
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Yanan ahırdaki 9 büyükbaş hayvan telef oldu

26.01.2021 17:19 | Son Güncelleme: 26.01.2021 18:37

Ordu'nun Ünye ilçesinde ahırda çıkan yangında 9 büyükbaş hayvan telef oldu.

Ordu'nun Ünye ilçesinde ahırda çıkan yangında 9 büyükbaş hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ataköy Mahallesi'nde Bekir Karagöz'e ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen ahırdaki 9 büyükbaş hayvan telef oldu.

Ayrıca, ahırın bitişiğindeki üç katlı evde de alevlerin sıçraması sonucu hasar meydana geldi.

Bekir Karagöz, maddi kayıplarının büyük olduğunu belirterek, yetkililerden kendilerine yardımcı olmalarını istedi.

Yanan ahırdaki 9 büyükbaş hayvan telef oldu
Yanan ahırdaki 9 büyükbaş hayvan telef oldu
Yanan ahırdaki 9 büyükbaş hayvan telef oldu
Yanan ahırdaki 9 büyükbaş hayvan telef oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk

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