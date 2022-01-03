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Ordu'da yakınlarının haber alamadığı yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Ordu'da yakınlarının haber alamadığı yaşlı kadın evinde ölü bulundu
AA / Hayati Akçay - Haberler | Güncel

Ordu'nun Altınordu ilçesinde iki gündür haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu.

ALTINORDU, ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde iki gündür haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu.

Bahçelievler Mahallesi'nde yalnız yaşayan Fikir Sezer'den (77) iki gündür haber alamayan yakınları, durumu itfaiye ve polise bildirdi.

Bunun üzerine eve giden itfaiye ekipleri, Sezer'in 3. kattaki dairesine balkondan girdi.

Kadının hareketsiz yattığı gören itfaiyenin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Sezer'in öldüğünü belirledi.

Yaşlı kadının cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Hayati Akçay - Son Dakika Haberleri

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