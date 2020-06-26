Ordu'da yağ fabrikasının rafineri bölümünde çıkan yangın söndürüldü
Ordu'da bir yağ fabrikasının rafineri bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
26.06.2020 01:45 | Son Güncelleme: 26.06.2020 02:04
Ordu'da bir yağ fabrikasının rafineri bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Altınordu ilçesinde faaliyet gösteren yağ fabrikasının rafineri bölümünde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü.
Yangında ufak çaplı hasar oluştuğu öğrenildi.
Kaynak: AA