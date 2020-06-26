Ordu'da yağ fabrikasının rafineri bölümünde çıkan yangın söndürüldü Ordu'da bir yağ fabrikasının rafineri bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ordu'da bir yağ fabrikasının rafineri bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Altınordu ilçesinde faaliyet gösteren yağ fabrikasının rafineri bölümünde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü.

Yangında ufak çaplı hasar oluştuğu öğrenildi.

Kaynak: AA