Ordu'da virüse sıkı tedbir
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Ordu'da virüse sıkı tedbir - Haberler
Koronavirüs, Ordu, Güncel

Ordu'da virüse sıkı tedbir

Ordu'da korona virüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlerin sonuçlarını değerlendirmek amacıyla İl İdare Şube Başkanları ve İl Hıfzıssıhha Meclisi Toplantısı yapıldı.

28.03.2020 17:14 | Son Güncelleme: 28.03.2020 17:14
Ordu'da virüse sıkı tedbir

Ordu'da korona virüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlerin sonuçlarını değerlendirmek amacıyla İl İdare Şube Başkanları ve İl Hıfzıssıhha Meclisi Toplantısı yapıldı.

Koronavirüs salgınını önlemek ve yayılımını en aza indirilmesi amacıyla bugüne kadar alınan tedbirler ve kararların değerlendirildiği toplantının başlangıcında açıklamada bulunan Vali Seddar Yavuz, Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda alınan yeni tedbirlerin, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklandığını söyledi.

Vali Seddar Yavuz, yeni tedbirler noktasında Ordu'da yapılacak çalışmalar ve yürütülecek hizmetlerle ilgili olarak yaptığı konuşmasında, "Çin'de başlayan, daha sonra dünya genelinde yayılan, insan sağlığını tehdit eden ve birçok ülkede ölümlere sebep olan Koronavirüsle mücadele konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Devletimizin geliştirmiş olduğu ulusal politikaları, yerelde Valilik olarak titizlikle uyguluyoruz. Her bir vatandaşımızın canını korumaya özen gösteriyoruz. Bu salgınla mücadelede başta Bilim Kurulu'nun önerileri, Cumhurbaşkanlığımız, Sağlık Bakanlığımızın, diğer Bakanlıkların almış oldukları tedbirleri ve kararları titizlikle uygulamaya devam ediyoruz" dedi.

"Terminallerde izin büroları oluşturulacak"

"Korona virüs salgını ile ilgili yeni bir aşamaya geçmiş bulunuyoruz. Bu aşama, özellikle toplu taşıma araçlarındaki sınırlama ve kısıtlamayla devam ediyor" diyen Vali Sedddar Yavuz, "Sahillerde balık tutulması, spor yapılması, piknik yerlerinde özellikle toplu halde bulunulması dahil olmak üzere yasaklama kararları getirildi. Bugün saat 17.00'den itibaren, şehirlerarası otobüsle yolculuk yapma Valiliklerin iznine tabi hale gelmiştir. İlçe Kaymakamlıklarımızca, şehirlerarası otobüs terminallerinde bir büro oluşturmak suretiyle başka bir şehre gitmek isteyenler izin belgesi almak zorunda olacaklar. Vatandaşlarımızın evinde kalması temel prensiptir. Kişi İstanbul'da yaşıyorsa, İstanbul'da, Ordu'da yaşıyorsa, Ordu'da kalmalı. Kural, kişinin yaşadığı yerden ayrılmamasıdır" şeklinde konuştu.

"Şehrin giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturulacak"

Emniyet ve Jandarma ekiplerinin şehrin giriş ve çıkışlarında yeni kontrol noktaları oluşturacağının altını çizen Vali Seddar Yavuz, 28 Mart 2020 Cumartesi gününden itibaren özel araçlar dahil bütün araçların kontrol ve denetime tabi tutulacağını ve vatandaşlara "lütfen yerinizden ayrılmayın" şeklinde uyarılarda bulunulacağını kaydetti.

"Evimizde kalalım, kendimizi izole edelim"

Vali Seddar Yavuz, Koronavirüs salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi aracıyla alınan tedbirler kapsamında bugün itibariyle vatandaşların sahil bandları, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetlerde bulunması onda yasaklandığını hatırlatarak, "Evimizde kalalım, kendimizi izole edelim" diyerek, konuşmasını tamamladı.

Toplantıda, kurum yöneticilerinin görüş ve düşüncelerini de alan Vali Seddar Yavuz, koronavirüs ile mücadele için belirlenen ulusal politikaların ve yereldeki ihtiyaçlarla birleştirilerek, tavizsiz bir şekilde uygulanacağını sözlerine ekledi.

Kamu görevlilerine de çağrıda bulunan Vali Seddar Yavuz, alınan tedbirlerin yararlı hale getirilebilmesi için tüm kamu görevlilerinin seferberlik anlayışı içinde hareket etmelerini istedi.

Valilik Toplantı Salonunda yapılan toplantıya İl İdare Şube Başkanları ve İl Hıfzıssıhha Meclisi Toplantısına, Vali Yardımcıları Ekrem Ballı, Bayram Gale, Niyazi Erten, Gökhan İkitemur, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman, İl İdare Şube Başkanları ile Hıfzıssıhha Meclisi üyeleri katıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu üyesi 'Gevşemeyin' dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla biter Haberler
Bilim Kurulu üyesi "Gevşemeyin" dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla biter
Rusya'da 'Sokağa çıkma yasağına karşı aslan kullanılıyor' iddialarına 'ayılı' cevap geldi Haberler
Rusya'da "Sokağa çıkma yasağına karşı aslan kullanılıyor" iddialarına "ayılı" cevap geldi
Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına ara verdi Haberler
Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına ara verdi
Zabıtanın tezgahına el koyduğu simitçi, intihara teşebbüs etti Haberler
Zabıtanın tezgahına el koyduğu simitçi, intihara teşebbüs etti
Karantinadaki kadın, odasını anlattı! Pilates topu detayı dikkat çekti Haberler
Karantinadaki kadın, odasını anlattı! Pilates topu detayı dikkat çekti
Havuza düşen kangal köpeği, boynundan yakalayan kardeşi kurtardı Haberler
Havuza düşen kangal köpeği, boynundan yakalayan kardeşi kurtardı
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi ortaya çıktı
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi...
Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü
Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü
Merkel'in İsrail'in solunum cihazı talebini reddettiği öne sürüldü
Merkel'in İsrail'in solunum cihazı talebini reddettiği öne sürüldü
Köylüler, ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya teşekkür etmek için 'Kavga var' ihbarı yaptı
Köylüler, ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya teşekkür etmek için 'Kavga var' ihbarı yaptı
Fransızların yüzde 26'sına göre Kovid-19 laboratuvarda üretildi
Fransızların yüzde 26'sına göre Kovid-19 laboratuvarda üretildi
NTV muhabiri Korhan Varol koronavirüse yakalandı
NTV muhabiri Korhan Varol koronavirüse yakalandı
Yozgat'ta bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Yozgat'ta bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Dolandırıcıların vitamin haplarında resmini kullandığını öğrenen doktor, suç duyurusunda bulundu
Dolandırıcıların vitamin haplarında resmini kullandığını öğrenen doktor, suç duyurusunda bulundu
Rusya, koronavirüsü tedavi edecek ilaç geliştirdiğini duyurdu
Rusya, koronavirüsü tedavi edecek ilaç geliştirdiğini duyurdu
Samsun Valisi Kaymak'tan 'Samsun'da süper bulaştırıcı var' haberlerine yalanlama
Samsun Valisi Kaymak'tan "Samsun'da süper bulaştırıcı var" haberlerine yalanlama
İmamın evinden çıkması yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlara 'kuş yemi' ve 'Kur'an-ı Kerim' yardımı duygusal anlar yaşattı
İmamın evinden çıkması yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlara 'kuş yemi' ve 'Kur'an-ı Kerim' yardımı duygusal anlar...
Gece yarısı görevden alınan Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Turhan, görevi Karaismailoğlu'na devretti
Gece yarısı görevden alınan Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Turhan, görevi Karaismailoğlu'na devretti
Kılıçdaroğlu: İşten çıkarma yasağına Meclis'te destek vermeye hazırız
Kılıçdaroğlu: İşten çıkarma yasağına Meclis'te destek vermeye hazırız
Canlı yayında karantina bölgesindeki durumu aktaran muhabir, oyun oynamak isteyen sokak köpeği sebebiyle zor anlar yaşadı
Canlı yayında karantina bölgesindeki durumu aktaran muhabir, oyun oynamak isteyen sokak köpeği sebebiyle zor...
Son dakika: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bütün uçuşlar durdurulacak
Son dakika: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bütün uçuşlar durdurulacak
Almanya'da doktorlara vicdanları yaralayan talimat: Durumu kötü olanlara dokunmayın
Almanya'da doktorlara vicdanları yaralayan talimat: Durumu kötü olanlara dokunmayın
Av. Bedia Teymur cevapladı: Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda bu ödenekten yararlanabilir?
Av. Bedia Teymur cevapladı: Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda bu ödenekten yararlanabilir?
Otobüs seferlerinin kısıtlanmasının ardından bilet fiyatlarının 3 kat arttığını gören vatandaşlar, neye uğradığını şaşırdı
Otobüs seferlerinin kısıtlanmasının ardından bilet fiyatlarının 3 kat arttığını gören vatandaşlar, neye...
Son dakika: Kılıçdaroğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısında bulundu: Sorun 'Evde tut' aşamasına geçmiştir
Son dakika: Kılıçdaroğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısında bulundu: Sorun 'Evde tut' aşamasına geçmiştir
Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 832 kişi arttı
Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 832 kişi arttı
Koronavirüsün tedavisi için umutlandıran gelişme! Gaziantep Üniversitesi plazma çalışmasında sona geldi
Koronavirüsün tedavisi için umutlandıran gelişme! Gaziantep Üniversitesi plazma çalışmasında sona geldi
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul genelinde bazı faaliyetler durduruldu
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul genelinde bazı faaliyetler durduruldu
Karantina yurdunda canlı yayın yapıp kız öğrencilerin eşyalarını gösteren 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı
Karantina yurdunda canlı yayın yapıp kız öğrencilerin eşyalarını gösteren 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 2 bin 517'ye yükseldi
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 2 bin 517'ye yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Süleyman Soylu Abdulhamit Gül Fahrettin Koca İçişleri Bakanı
Magazin Şeyma Subaşı Serdar Ortaç Muhterem Nur Acun Ilıcalı
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Lionel Messi Hikmet Karaman Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Türk Rize İtalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Ordu'da virüse sıkı tedbir - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2020 18:23:49. #1.15#
title