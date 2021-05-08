Ordu'da virajda kontrolden çıkan kamyon, yolun alt kısmındaki evin üzerine devrildi
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Ordu'da virajda kontrolden çıkan kamyon, yolun alt kısmındaki evin üzerine devrildi

Ordu'da virajda kontrolden çıkan kamyon, yolun alt kısmındaki evin üzerine devrildi
Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk - Haberler | Güncel

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde virajda kontrolden çıkan kamyon, yolun alt kısmındaki evin üzerine devrildi.

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde virajda kontrolden çıkan kamyon, yolun alt kısmındaki evin üzerine devrildi.

İsmail Karayiğit idaresindeki 52 LJ 526 plakalı kamyon, Köklük Mahallesi Kuru Gürgen mevkisinde virajı alamayarak kontrolden çıktı.

Kamyon, yolun alt kısmında bulunan Hayrullah Seçkin'e ait 2 katlı evin üzerine devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Karayiğit, kaldırıldığı Ünye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kamyonun yanı sıra evde de hasara yol açan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk

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