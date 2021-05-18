Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde 68 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Mehmet Şentepe'nin naaşı toprağa verildi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde 68 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Mehmet Şentepe'nin naaşı toprağa verildi.

Kanser nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Şentepe için Büyük Cami'de düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, İlçe Garnizon Komutanı Personel Binbaşı Bünyamin Dönmez ile İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Muhammet Ali Gökkan katıldı.

Şentepe'nin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Kadılar Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Öte yandan Şenpete'nin eşi Emine ve oğlu İrfan Şentepe'nin yaklaşık 7 ay önce Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk