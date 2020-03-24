Ordu'da Vefa Sosyal Destek Grupları bin 172 vatandaşa hizmet etti
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22 Mart, Ordu, Güncel

Ordu'da Vefa Sosyal Destek Grupları bin 172 vatandaşa hizmet etti

Ordu'da tüm ilçe kaymakamlıkları bünyesinde oluşturulan ve 22 Mart 2020 Pazar günü faaliyet ve çalışmalarına başlayan Vefa Sosyal Destek Grupları, 23 Mart 2020 Pazartesi günü saat 24.00'e kadar bin 172 vatandaşın talebini yerine getirerek hizmetinde bulundu.

24.03.2020 11:40 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:40
Ordu'da Vefa Sosyal Destek Grupları bin 172 vatandaşa hizmet etti

Ordu'da tüm ilçe kaymakamlıkları bünyesinde oluşturulan ve 22 Mart 2020 Pazar günü faaliyet ve çalışmalarına başlayan Vefa Sosyal Destek Grupları, 23 Mart 2020 Pazartesi günü saat 24.00'e kadar bin 172 vatandaşın talebini yerine getirerek hizmetinde bulundu.

65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımız tarafından Vefa Sosyal Destek Gruplarının faaliyete ve çalışmalarına başladığı 22 Mart 2020 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren 112 acil çağrı merkezine 239, 155 polis çağrı merkezine 590, 156 jandarma çağrı merkezine 187, AFAD-GAMER merkezlerine 297 olmak üzere toplam bin 313 talep ve istek başvurusu yapıldı. Yapılan bin 313 başvurudan bin 172'si Vefa Sosyal Destek Gruplarında görev alan personeller tarafından yerine getirildi.

Evlerinde tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için devletin tüm kurumları ve personelleriyle hizmete hazır olduğunu belirten Vali Seddar Yavuz, "Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek için zorunlu ihtiyaçların temin noktasındaki umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere birçok tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla paylaşmaktadır" dedi.

Vali Yavuz, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Yaşanan salgının bir an önce engellenmesi için alınan önlemlere tüm vatandaşlarımızın istisnasız uyması büyük önem arz etmektedir. Bizler de Devletimizin almış olduğu tedbirleri hiçbir zafiyete uğratmadan uygulamaya çalışıyoruz. İnsan sağlığı, toplumun sağlığı her şeyin üzerindedir. Devletin tüm imkanları ve kaynakları seferber edilmiş durumdadır. Biz vatandaşımıza 'Kimseniz Yoksa, Devletiniz Var' diyoruz. ve de bunu gösteriyoruz. Oluşturduğumuz Vefa Sosyal Destek Gruplarımız kısa sürede bin 172 vatandaşımızın isteğini yerine getirerek, hizmetinde bulundu. Tüm Ordulu hemşerilerimizin alınan tedbirlere harfiyen uymalarını istirham ediyorum." - ORDU

Kaynak: İHA

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