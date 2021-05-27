Ordu'da vatandaşların, pandemi kuralları dahilinde sahil keyfi

- Ordu'da vatandaşların, pandemi kuralları dahilinde sahil keyfi Mesafeli ve tedbirli bir şekilde sahile inen vatandaşlar, güneşli hava ve denizin tadını çıkardı Tüm Türkiye'de 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası düşüşe geçen korona virüs vakaları sonrası Ordu'da vatandaşlar,...

- Ordu'da vatandaşların, pandemi kuralları dahilinde sahil keyfi

Mesafeli ve tedbirli bir şekilde sahile inen vatandaşlar, güneşli hava ve denizin tadını çıkardı

ORDU - Tüm Türkiye'de 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası düşüşe geçen korona virüs vakaları sonrası Ordu'da vatandaşlar, kurallar dahilinde parklarda gün geçiriyor.

Korona virüs ile mücadele kapsamında tüm yurtta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası vaka sayılarında ciddi bir düşüş yaşandı. Virüse karşı yapılan aşıların ve insanların artık daha bilinçli olmasıyla birlikte azalan vaka sayılarına rağmen, virüsün yayılmasını engellemek adına kısıtlamalar sürüyor. Ordu'da da geçtiğimiz yıl yaz aylarında yasak olan sahillerde dolaşamayan vatandaşlar, bu yıl banklarda oturmak yasak olsa da kendi imkanlarıyla güneşin ve denizin tadını çıkartabiliyor. Mesafe ve maske kurallarına uyan vatandaşlar ise polis ve bekçi ekipleri tarafından sürekli olarak denetleniyor.

Kırıkkale'de yaşayan Sefa Çetin, Ordu'nun sahilinde etkinlik yapmayı özlediklerini ifade ederek, "Mekanlar kapalı ama en azından buraya gelip hava alıp rahatlayabiliyoruz. O yüzden bu sene geçen yıla göre daha mutluyuz. Bence şuan herkes dikkat de ediyor, mesafeyi de ihlal etmiyor. Vaka sayılarında Ordu zaten biraz sıkıntılı bir yerdi ama şimdi biraz daha iyi. İnsanlar da bilinçli davranıyor ve inşallah bu yaz bitirmiş oluruz" dedi.

"Elimizden geldiğince kurallara uyuyoruz, insanlar da dikkat ediyorlar"

Sahilde, güneşin ve denizin tadını çıkartan Gamze Aydın ise "Havayı güzel bulduk ve arkadaşlarımız ile kendimizi buraya attık. Böyle bir yerde yaşayıp bu keyfi yaşamayı özlüyoruz. Umarım vakalar tamamen biter ve aşılanırız, insanlar da bu hastalıktan kurtulur. Elimizden geldiğince de tedbirlere uymaya çalışıyoruz. Şuan zaten insanlar mesafeli duruyorlar ve dikkat ediyorlar" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan sahilde yürüyüş yapanlar ve parklarda oyun oynayan çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selim Kuşcu