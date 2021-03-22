Vatandaşlar dolu yağışına karşı araçlarını korumaya aldı

Ordu'nun bazı ilçelerinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Ordu'nun bazı ilçelerinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak yerini doluya bıraktı. Fatsa ve Perşembe ilçelerinde etkili olan dolu yağışı, bazı araçlara ve fındık bahçelerine zarar verdi.

Kısa süren yağış sonrası Altınordu ilçesinde yaşayan vatandaşlar da araçlarını korumaya çalıştı.

İlçe sakinleri araçlarını battaniye, halı ve balonlu naylon gibi malzemelerle kapatarak önlem aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay