Ordu'da vakaların en önemli artış nedeni: 'Ev ziyaretleri'
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Ordu'da vakaların en önemli artış nedeni: 'Ev ziyaretleri'

11.12.2020 10:32 | Son Güncelleme: 11.12.2020 11:09

Ordu'da vakaların en önemli artış nedeni: 'Ev ziyaretleri' Ordu Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Aydın: "Ev ziyaretlerinden uzak durulması gerekiyor, 2 gündür vakalarımızda azalma söz konusu" Türkiye'de korona virüs (Covid-19) salgınında en çok vaka artışlarının yaşandığı illerden biri olan...

Ordu'da vakaların en önemli artış nedeni: 'Ev ziyaretleri'

Ordu Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Aydın: "Ev ziyaretlerinden uzak durulması gerekiyor, 2 gündür vakalarımızda azalma söz konusu"

ORDU - Türkiye'de korona virüs (Covid-19) salgınında en çok vaka artışlarının yaşandığı illerden biri olan Ordu'da, en çok ev ziyaretleri ve yatılı misafirlerin hastalığı yaydığı belirtildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarıyla gündemden düşmeyen illerden birisi olan Ordu'da, risk devam ederken, alınan tedbirler de sürüyor. Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası, Türkiye'de en fazla servis, yoğun bakım ve solunum cihazı doluluk oranlarının yüzdesini paylaştı. Paylaşılan rakamlara göre Ordu'da servis doluluk oranı yüzde 49.6, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 78.4 ve solunum cihazı doluluk oranı yüzde da 50.5 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağının ardından Ordu'da cadde ve sokaklarda vatandaşların yeniden yoğunluk oluşturmasının ardından, işlek caddelerde kısıtlamalar başladı. Yoğun kalabalığı önlemek adına, kent merkezindeki en işlek 3 caddede 'HES' kodu uygulaması başlayacak.

"Vaka sayılarında bir azalma görülüyor"

Ordu Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın, "Sağlık Bakanımızın da belirttiği gibi ilimizde bir süredir artışı gözlemliyorduk. Bu artış dünya genelinde bir paralellik gösterdi. Şuan 2 gündür kontrol altına alabildiğimizi düşünüyoruz çünkü günlük vaka sayılarında bir azalma görülüyor. Bu bizi asla rehavete kapılmamıza neden olmamalı, kurallara dikkat etmeliyiz" dedi.

"Ev ziyaretlerinden uzak durulması gerekiyor"

Hastalığın bulaşmasında ev ziyaretlerinin çok etkili olduğunu ifade eden Dr. Fatih Aydın, "Ev ziyaretleri ve misafirlikler. Özellikle yatılı misafirliklerden uzak durmalıyız, bunlardan kaynaklı bir bulaş söz konusu. Bu durumda da sağlık teşkilatı olarak bizim reaksiyonlarımız oluyor, saha ekiplerimiz 24 saat esasına göre çalışmakta. Hızlı bir şekilde süreci yürütüyoruz" diye konuştu.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın, bu zamana kadar 91 adet yeni yoğun bakım yatağının açıldığını, önümüzdeki hafta içerisinde ise 139 yeni yatağın daha açılacağını ifade ederek, kurallara uyulması gerektiğine vurgu yaptı.

Ordu'da vakaların en önemli artış nedeni: 'Ev ziyaretleri'
Ordu'da vakaların en önemli artış nedeni: 'Ev ziyaretleri'
Ordu'da vakaların en önemli artış nedeni: 'Ev ziyaretleri'
Ordu'da vakaların en önemli artış nedeni: 'Ev ziyaretleri'
Ordu'da vakaların en önemli artış nedeni: 'Ev ziyaretleri'
Ordu'da vakaların en önemli artış nedeni: 'Ev ziyaretleri'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELİM KUŞCU

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