Ordu'da vakalar yüzde 75 azaldı
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Ordu'da vakalar yüzde 75 azaldı

Ordu'da vakalar yüzde 75 azaldı
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Haberler | Sağlık

ORDU'da alınan tedbirlerle vaka sayılarında yüzde 75 oranında düşüş yaşandı.

ORDU'da alınan tedbirlerle vaka sayılarında yüzde 75 oranında düşüş yaşandı. İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın, "Tam kapanma tedbirleri hem ilimiz açısından hem de ülkemiz açısından oldukça faydalı oldu" dedi.

Koronavirüs vaka sayısında mart ve nisan ayında yüzde 100 artışın görüldüğü Ordu'da, alınan tedbirlerle iyiye gidiş sürüyor. Günlük vaka sayılarının 100'lere gerilediği kentte, yüzde 75 oranında düşüş yaşandı. Haziran ayına kadar seferberlik ilan edilerek, kentte vakaların sıfırlanması hedefleniyor. İnsan yoğunluğunun fazla olduğu cadde, sokak ve sahil bölgelerinde polis ve bekçiler tarafından Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasıyla denetimler gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar maske ve sosyal mesafe konusunda sık sık uyarılıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın, kısmi ve tam kapanma tedbirlerinin salgına olumlu etkisinin olduğunu belirtti. Dr. Aydın, "Salgınla mücadelede en önemli hususlardan birisi mesafe koymaktı. Sosyal mesafe ne kadar iyi kurulabilirse bulaş zincirini o kadar kolay kırabilirdik. Burada yüzde yüzlük vaka artışının ardından nisan ayının ortalarında kısmi tedbirler alındı. Bu kısıtlamalarla birlikte ciddi bir kazanım elde etmiştik. Ayrıca nisan ayının sonlarında tam kapanma tedbirleri geldi. Mayıs ayında 17 günlük tam kapanma sürecine girdik. Burada çok daha ciddi bir kazanım elde ettik. Vaka sayınlarını yüzde 75 oranında azaltmayı başardık. Bu bizim için çok sevindirici bir haber. Gerçekten de tam kapanma tedbirleri hem ilimiz açısından hem de ülkemiz açısından oldukça faydalı oldu" diye konuştu.'1 HAZİRAN'A KADAR TAM SAHA PRES'1 Haziran'a kadar vaka sayılarının daha da düşürülmesi için çalışmaların sıklaştırılacağını ifade eden Aydın, "100 binde 110- 120 bandında seyrediyordu ilimiz, fakat bu hafta çok daha iyi bir seviyeye gerileyeceğini umuyoruz. Çünkü geçtiğimiz haftalara göre daha az vakalarımız çıkmakta. İnşallah bu şekilde devam eder. Biz bunun yansımalarını, yani vaka sayılarındaki düşüşü gerçekten hissediyoruz, gözlemliyoruz. Dolayısıyla burada bu hafta özellikle 1 Haziran'a kadar tam saha pres kararı alındı" diye konuştu.'ÖNEMLEMLER ALINDIĞI İÇİN VAKA SAYILARI DÜŞÜYOR'Vatandaşlar da vaka sayılarının düşmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kent sakinlerinden Bülent Yurt, salgını kontrol altına almak için denetimleri sıkı tutmak gerektiğini kaydederek, "Vaka sayılarındaki düşüşlerin insanların duyarlılığıyla alakalı olduğuna inanıyorum. Biz içeride kaldığımız müddetçe, maske ve mesafe kuralarına dikkat ettiğimiz, birbirimizle olan diyaloglarımızı uzaktan kumandalı yaptığımız müddetçe, çarşıda ve pazarda yakın temas olmadığı sürece düşüşe geçiyoruz. Demek ki bunun için önlem almak gerekiyor" ifadelerinde bulundu.'BEN UMUTLUYUM'

Nevzat Çiçek ise, "Biz de biraz devlete yardımcı olursak biz bu virüsü yok ederiz. Vatandaş pandemiyi hiçe sayıyor. Sokakta maskesiz, kol kola geziyorlar. Böyle olursa virüsü defedemeyiz ama bir şekilde edeceğiz. Ben umutluyum" dedi.


Ordu'da vakalar yüzde 75 azaldı
Ordu'da vakalar yüzde 75 azaldı
Ordu'da vakalar yüzde 75 azaldı
Ordu'da vakalar yüzde 75 azaldı
Ordu'da vakalar yüzde 75 azaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak

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