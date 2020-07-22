Ordu'da vaka sayısı arttı, vali 'rehavet' uyarısı yaptı
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Ordu'da vaka sayısı arttı, vali 'rehavet' uyarısı yaptı

Son günlerde Ordu il genelinde korona vakalarında artış yaşandığına dikkat çeken Vali Tuncay Sonel, "Rehavete kapılmayalım. Düğün ve cenazelere zorunlu oldukça gitmeyelim. Maskemizi takalım, sosyal mesafeye ve temizliğe dikkat edelim" uyarılarında bulundu.

Ordu'da vaka sayısı arttı, vali 'rehavet' uyarısı yaptı
22.07.2020 14:13 | Son Güncelleme: 22.07.2020 14:17

Son günlerde Ordu il genelinde korona vakalarında artış yaşandığına dikkat çeken Vali Tuncay Sonel, "Rehavete kapılmayalım. Düğün ve cenazelere zorunlu oldukça gitmeyelim. Maskemizi takalım, sosyal mesafeye ve temizliğe dikkat edelim" uyarılarında bulundu.

Korona virüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirleri görüşmek, alınan tedbirlere vatandaşların riayet etmeleri ve ilave tedbirlerin görüşülmesi amacıyla Vali Tuncay Sonel'in başkanlığında İl Pandemi Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Vali Tuncay Sonel, "Sağlık ekibimiz çok özverili bir şekilde çalışıyor. Ailelerini görmeden hastanede görev yapan doktorlarımız, hemşirelerimiz, sağlık çalışanlarımız var. Onların işlerini kolaylaştırmak adına, hem kendi sağlığımız, hem çevre ve insan sağlığı için dikkat etmekte fayda olduğunu özellikle belirtmek isterim" dedi.

Ordululardan Kovid-19 ile ilgili alınan önlemlere uymalarını, hassasiyet ve titizlik göstermelerini isteyen Vali Tuncay Sonel, "Üzerine tekrar basarak ifade ediyorum. Sosyal mesafeye uyarak, hijyen kurallarına dikkat edelim. Pandemi ile birlikte yeni bir yaşam şekli hayatımıza girdi. Sağlık Bakanlığımızın ve İçişleri Bakanlığımızın almış olduğu kararlara, Sayın Cumhurbaşkanımızın belirtmiş olduğu hususlara dikkat edip, birlik ve beraberlik içerisinde milletimiz ve devletimiz el birliği ile korona virüsü hep birlikte yeneceğiz" diye konuştu.

Vali Tuncay Sonel, konuşmasının son bölümünde zorunlu olmadıkça, düğün ve cenazelere katılım sağlanmaması gerektiğinin altını bir kez daha çizerek sözlerini şöyle tamamladı: "Kovid-19 ile ilgili alınan tüm tedbirlere vatandaşlarımızın gereken hassasiyeti göstermesini istiyoruz. Özverili çalışmaları dolayısıyla sağlık teşkilatımıza da teşekkür ediyoruz." - ORDU

Kaynak: İHA

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