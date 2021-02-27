Ordu'da üzerine ağaç devrilen kişi öldü
27.02.2021 17:01 | Son Güncelleme: 27.02.2021 17:05
Ordu'nun Perşembe ilçesinde üzerine ağaç devrilen kişi yaşamını yitirdi.
Ordu'nun Perşembe ilçesinde üzerine ağaç devrilen kişi yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Kazancılı Mahallesi'nde yaşayan 88 yaşındaki Dursun Yıldırım'ın üzerine, fındık bahçesinde telle başka bir ağaca bağlanmış ağaç devrildi.
Olay yerinde hayatını kaybeden Yıldırım'ın cenazesi, Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli