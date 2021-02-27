Ordu'da üzerine ağaç devrilen kişi öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ordu'da üzerine ağaç devrilen kişi öldü

27.02.2021 17:01 | Son Güncelleme: 27.02.2021 17:05
Ordu'da üzerine ağaç devrilen kişi öldü

Ordu'nun Perşembe ilçesinde üzerine ağaç devrilen kişi yaşamını yitirdi.

Ordu'nun Perşembe ilçesinde üzerine ağaç devrilen kişi yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Kazancılı Mahallesi'nde yaşayan 88 yaşındaki Dursun Yıldırım'ın üzerine, fındık bahçesinde telle başka bir ağaca bağlanmış ağaç devrildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden Yıldırım'ın cenazesi, Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Ezgi Mola Acun Ilıcalı Serdar Ortaç
Spor Mustafa Er Ersun Yanal Fatih Terim Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ordu'da üzerine ağaç devrilen kişi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.2.2021 17:04:42. #1.15#
title