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Ordu'da uyuşturucuya geçit yok

Ordu'da uyuşturucuya geçit yok
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'da ilçelerde uyuşturucu kullanımını ve ticaretini engellemeye yönelik operasyonlar sürüyor.

ORDU (İHA) - Ordu'da ilçelerde uyuşturucu kullanımını ve ticaretini engellemeye yönelik operasyonlar sürüyor.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 6-12 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda 7 kişi üzerinde yapılan aramada 260 adet uyuşturucu hap ve 8 gram toz esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 kişiden 1'i tutuklanırken 6'sı hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı adli işlem yapıldı. - ORDU

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