Ordu'da uyuşturucuya geçit yok

ORDU (İHA) - Ordu'da uyuşturucuya yönelik operasyonlar sürüyor.

Ordu İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalar sonucu Fatsa ilçesinde yapılan bir operasyonda 2 şüpheli şahsın iş yeri, ev ve eklentisinde arama yapıldı. Yapılan aramada 530 gram kubar esrar, 7 adet uyuşturucu hap, 6 litre sahte ve kaçak alkollü içecek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi. - ORDU

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