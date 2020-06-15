Ordu'da uyuşturucu ticareti yapan bir kişi tutuklandı
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Ordu'da uyuşturucu ticareti yapan bir kişi tutuklandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde 'uyuşturucu madde ticareti yaptığı' belirlenen bir şahıs tutuklandı.

Ordu'da uyuşturucu ticareti yapan bir kişi tutuklandı
15.06.2020 14:26 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:05

Ordu'nun Ünye ilçesinde 'uyuşturucu madde ticareti yaptığı' belirlenen bir şahıs tutuklandı.

Ünye ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan eş zamanlı operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alınan 4 şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu madde ticaretinden dolayı adli işlem yapıldı. Şahısların ikamet ve araçlarında yapılan aramada 37 gram esrar maddesi ile 1 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli şahıstan 1'i sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. - ORDU

Kaynak: İHA

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