Ordu'da uyuşturucu ticareti ve hırsızlığa 5 tutuklama
Ordu'nun Fatsa ilçesinde uyuşturucu ticareti iddiasıyla 3, hırsızlık şüphelisi ise 2 kişi tutuklandı.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde uyuşturucu ticareti iddiasıyla 3, hırsızlık şüphelisi ise 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alındı.
Bu kişilerden adliyeye sevk edilen 1'i kadın olmak üzere 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Ayrıca, bir alışveriş merkezinde bulunan iş yerinden hırsızlık eylemine karıştığı tespit edilen 2 şüpheli de tutuklandı.