Ordu'da uyuşturucu ticareti ve hırsızlığa 5 tutuklama

11.12.2019 16:52 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:52

Ordu'nun Fatsa ilçesinde uyuşturucu ticareti iddiasıyla 3, hırsızlık şüphelisi ise 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alındı.

Bu kişilerden adliyeye sevk edilen 1'i kadın olmak üzere 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ayrıca, bir alışveriş merkezinde bulunan iş yerinden hırsızlık eylemine karıştığı tespit edilen 2 şüpheli de tutuklandı.

Kaynak: AA