Ordu'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

ÜNYE, ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında 2 şüphelinin adreslerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, bir miktar uyuşturucu madde ile ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait mermiler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı.

AA / Hayati Akçay - Son Dakika Haberleri

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