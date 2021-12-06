Ordu'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 kişi tutuklandı - Haberler
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Ordu'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

AA / Hayati Akçay - Haberler | Güncel
Ordu'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

Ordu'nun Ünye ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

ÜNYE, ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında 2 şüphelinin adreslerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, bir miktar uyuşturucu madde ile ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait mermiler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı.

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AA / Hayati Akçay - Son Dakika Haberleri

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