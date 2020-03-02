Ordu'da uyuşturucu satan torbacı tutuklandı
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Ordu'da uyuşturucu satan torbacı tutuklandı

Ordu'da üzerinde 265 uyuşturucu hap ile yakalanan bir kişi tutuklandı.

02.03.2020 13:52 | Son Güncelleme: 02.03.2020 13:52
Ordu'da uyuşturucu satan torbacı tutuklandı

'da üzerinde 265 uyuşturucu hap ile yakalanan bir kişi tutuklandı.


Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, şüphe üzerine arama yapılan bir kişinin üzerinde 265 adet ecstasy hap ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı olduğu belirlenen şüpheli şahıs, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Öte yandan Ünye ilçesinde 2 kişinin üzerinde 3 adet ecstasy hap, Çamaş ilçesinde 1 kişinin üzerinde 2 gram esrar, Fatsa ilçesinde bir kişinin üzerinde 6 gram esrar maddesi ele geçirildi. Bu şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı adli işlem yapıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

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