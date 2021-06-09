Ordu'da uyuşturucu satan 3 torbacı tutuklandı
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Ordu'da uyuşturucu satan 3 torbacı tutuklandı

Ordu'da uyuşturucu satan 3 torbacı tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'da son bir hafta içerisinde uyuşturucu ve uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara karşı yapılan operasyonlarda 'torbacı' tabir edilen 3 sokak satıcısı tutuklandı.

Ordu'da son bir hafta içerisinde uyuşturucu ve uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara karşı yapılan operasyonlarda 'torbacı' tabir edilen 3 sokak satıcısı tutuklandı.

Ordu Emniyet müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 31 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında yapılan 12 operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3 sokak satıcısı mahkemece tutuklandı.

Operasyonlarda 90 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 2 bin adet ecstasiy, 3 gram esrar, 3 gram eroin, 149 gram metamfetamin ve 3 gram kokain ele geçirildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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