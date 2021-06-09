Ordu'da uyuşturucu satan 3 torbacı tutuklandı

Ordu'da son bir hafta içerisinde uyuşturucu ve uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara karşı yapılan operasyonlarda 'torbacı' tabir edilen 3 sokak satıcısı tutuklandı.