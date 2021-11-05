Ordu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Haberler
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Ordu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

AA / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel
Ordu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Ordu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

ORDU (AA) - Ordu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 50 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA / Eyüp Elevli - Son Dakika Haberleri
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