Ordu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki zanlı tutuklandı
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Ordu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki zanlı tutuklandı

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheli tutuklandı.

10.02.2020 13:32 | Son Güncelleme: 10.02.2020 13:50
Ordu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki zanlı tutuklandı

'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Altınordu ilçesindeki şehirler arası otobüs terminalinde Y.Z.P. ile M.B'yi yakaladı.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilerin valizinde 275 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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