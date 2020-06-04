Ordu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 kişi tutuklandı Ordu'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 10 şüpheli tutuklandı.

Ordu'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 10 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatsa ve Ünye ilçelerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Fatsa Adliyesine sevk edilen 10 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA