Ordu'da uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden ikisi tutuklandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden ikisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Ünye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, haklarında arama kararı bulunan 4 şüphelinin adreslerine eş zamanlı baskın yaptı.

Operasyonda 366 uyarıcı hap ile 1 gram esrar maddesi geçirildi, H.G, G.A, O.Ç. ve E.A. yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.Ç ve E.A. tutuklandı, H.G ve G.A. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA