Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı Ordu'nun Altınordu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 672 gram esrar, 152 uyuşturucu hap, 12 kök Hint keneviri, bir dijital terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 155 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K, R.K, P.Y. ve A.D. tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA