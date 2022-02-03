Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Ordu'da jandarma ekipleri tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı, uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

ORDU (İHA) - Ordu'da jandarma ekipleri tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı, uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucu Gülyalı ilçesinde yapılan bir operasyonda 150 gram kubar esrar maddesi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 15 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından yakalanan 3 şüpheli şahsın adli makamlara sevk edildiği öğrenildi. - ORDU

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Ruhsatsız Silah, Uyuşturucu, Jandarma, Ordu, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title