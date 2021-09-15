Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
AA / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel
Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenledikleri operasyonda, 3 şüphelinin ev ve bahçesinde arama yaptı.
Aramada, 1 kilo 540 gram kubar esrar maddesi ile 176 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Şüphelilerin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
AA / Eyüp Elevli - Son Dakika Haberleri