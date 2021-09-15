Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

AA / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel
Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenledikleri operasyonda, 3 şüphelinin ev ve bahçesinde arama yaptı.

Aramada, 1 kilo 540 gram kubar esrar maddesi ile 176 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Şüphelilerin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

AA / Eyüp Elevli - Son Dakika Haberleri
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