Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

FATSA, ORDU (AA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışması kapsamında 3 zanlı tespit edildi.

Şüpheliler, bulundurdukları uyuşturucuları küçük torbalar halinde satma hazırlığındayken yakalandı.

Zanlıların üst araması, araçları, ev ve eklentilerinde 84 paket halinde 126 gram skunk, 16 sentetik uyuşturucu hap, bir gram kubar esrar ve 2 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.