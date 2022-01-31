Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

AA, Hayati Akçay - Güncel
 - Güncelleme:
Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

FATSA, ORDU (AA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışması kapsamında 3 zanlı tespit edildi.

Şüpheliler, bulundurdukları uyuşturucuları küçük torbalar halinde satma hazırlığındayken yakalandı.

Zanlıların üst araması, araçları, ev ve eklentilerinde 84 paket halinde 126 gram skunk, 16 sentetik uyuşturucu hap, bir gram kubar esrar ve 2 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Hayati Akçay - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Fatsa, Ordu, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title