Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı

17.12.2019 17:58 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:58

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Ünye ve Fatsa ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığını tespit ettiği 20 kişinin ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi.

Eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 20 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Kaynak: AA