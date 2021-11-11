Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel
Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

ORDU (AA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalar sonucu 2 şüphelinin iş yeri, ev ve eklentisinde arama yapıldı.

Aramalarda 530 gram kubar esrar, 7 uyuşturucu hap, 6 litre sahte/kaçak alkollü içecek, ruhsatsız tabanca ve 13 tabanca fişeği ele geçirildi.

Şüphelilerin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

AA / Eyüp Elevli - Son Dakika Haberleri
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