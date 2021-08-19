Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Ordu'nun Ulubey ve Ünye ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Ordu'nun Ulubey ve Ünye ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ulubey ve Ünye ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, iki ev ve bahçelerinde yapılan aramada 20 kilogram kubar esrar ile 138 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay