ORDU'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 13 TUTUKLAMA - Haberler
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ORDU'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 13 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ORDU'nun Fatsa ilçesinde yapılan uyuşturucu madde ticareti operasyonunda gözaltına altına alınan 17 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

ORDU'nun Fatsa ilçesinde yapılan uyuşturucu madde ticareti operasyonunda gözaltına altına alınan 17 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü, narkotik suçlarla mücadele kapsamında 30 Kasım'da Fatsa ilçesinde daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 270 gram metamfetamin maddesi, 30 gram esrar maddesi ve 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Operasyon kapsamında 17 şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 13'ü tutuklanırken, 4 şüpheli serbest bırakıldı.

ORDU'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 13 TUTUKLAMA

ORDU'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 13 TUTUKLAMA

ORDU'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 13 TUTUKLAMA

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